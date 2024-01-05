اليوم السابع
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سعر جرام الذهب اليوم فى مصر يسجل 3200 جنيه لعيار 21

الجمعة، 05 يناير 2024 01:22 م
سعر جرام الذهب اليوم فى مصر يسجل 3200 جنيه لعيار 21 ذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الذهب في مصر، بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة، وسجل سعر الذهب 3200 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا فى مصر، وسط توقعات بتغير الأسعار فى مصر خلال الساعات القليلة الماضية.
 

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3657 جنيها.
 
عيار 21 يسجل 3200 جنيه.
 
عيار 18 يسجل 2743 جنيها.
 
عيار 14 يسجل 2311 جنيها.
 
الجنيه الذهب 25600 جنيه.

الذهب وشهادة 27%

ويتجه جزء كبير من المشترين للشهادات لتوفير عائد ثابت بشكل دورى، ولكن هناك جزء آخر سيتجه إلى تحويل أمواله إلى الذهب بهدف حفظ قيمة أمواله من مخاطر التضخم وانخفاض قيمة العملة. 

 

وشهد الذهب خلال العامين الماضيين أنه أفضل استثمار وأفضل وسيلة للحفاظ على قيمة العملة، فى عام 2022 ارتفع سعر الذهب بمقدار 852 جنيها للجرام عيار 21 وبنسبة ارتفاع 106.7%، وفى عام 2023 ارتفع الذهب بمقدار 1480 جنيها للجرام وبنسبة ارتفاع 87.5%، وفق جولد بيليون.
 
 
وأوضح التحليل الفنى أن شهادات الـ 27% الجديدة ستقلل من حصة الذهب من السيولة النقدية التي سيتم ضخها في الأسواق، ولكن في النهاية كل من لا يهتم بالحصول على عائد منتظم ودورى من أمواله سيتجه إلى الذهب لحفظ قيمة نقوده. 
 
 
مدة الشهادات عام واحد فقط ويصل العائد على الشهادة الأولى 27% يصرف في نهاية السنة (يضاف العائد على أصل مبلغ الشهادة في نهاية السنة). ويصل العائد على الشهادة الثانية إلى 23.5% ويتم صرف العائد بشكل شهرى. 
 
 
الحد الأدنى لشراء الشهادات 1000 جنيه ومضاعفتها بدون حد أقصى، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، كما يمكن الاقتراض بضمانها ويمكن اصدار بطاقات ائتمانية بضمان هذه الشهادات، كما يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر.






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