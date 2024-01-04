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أسعار الذهب تتراجع فى التعاملات المسائية بعد طرح شهادة بنكية بعائد 27%

الخميس، 04 يناير 2024 08:24 م
أسعار الذهب تتراجع فى التعاملات المسائية بعد طرح شهادة بنكية بعائد 27% سبائك ذهب -أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب في مصر بالتعاملات المسائية اليوم الخميس، تراجع بحوالي 10 جنيهات عقب طرح شهادة جديدة في البنوك الحكومية بعائد 27% بالبنك الأهلي وبنك مصر، وانخفض سعر الذهب من 3200 إلي 3190 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.
 

أسعار الذهب اليوم الخميس 

عيار 24 يسجل 3646 جنيها.
عيار 21 يسجل 3190 جنيها.
عيار 18 يسجل 2734 جنيها
عيار 14 يسجل 3190 جنيها.
الجنيه الذهب 25520 جنيها.
 
 

تأثير شهادة الـ27% على سوق الذهب 

ويتجه جزء كبير من المشترين للشهادات لتوفير عائد ثابت بشكل دوري، ولكن هناك جزء آخر سيتجه إلى تحويل أمواله إلى الذهب بهدف حفظ قيمة أمواله من مخاطر التضخم وانخفاض قيمة العملة. 
 
وشهد الذهب خلال العامين الماضيين أنه أفضل استثمار وأفضل وسيلة للحفاظ على قيمة العملة، في عام 2022 ارتفع سعر الذهب بمقدار 852 جنيه للجرام عيار 21 وبنسبة ارتفاع 106.7%، وفي عام 2023 ارتفع الذهب بمقدار 1480 جنيه للجرام وبنسبة ارتفاع 87.5% وفق جولد بيليون.
 
وأوضح التحليل الفني أن شهادات الـ 27% الجديدة ستقلل من حصة الذهب من السيولة النقدية التي سيتم ضخها في الأسواق، ولكن في النهاية كل من لا يهتم بالحصول على عائد منتظم ودوري من أمواله سيتجه إلى الذهب لحفظ قيمة نقوده. 
 

معلومات عن الشهادات الجديدة

مدة الشهادات عام واحد فقط ويصل العائد على الشهادة الأولى 27% يصرف في نهاية السنة (يضاف العائد على أصل مبلغ الشهادة في نهاية السنة). ويصل العائد على الشهادة الثانية إلى 23.5% ويتم صرف العائد بشكل شهري.
 
الحد الأدنى لشراء الشهادات 1000 جنيه ومضاعفتها بدون حد أقصى، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، كما يمكن الاقتراض بضمانها ويمكن اصدار بطاقات ائتمانية بضمان هذه الشهادات، كما يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر.
 






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