أسعار الذهب فى مصر اليوم 4 يناير 2024.. تحرك جديد في سوق الصاغة

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس في السوق المصري بعد تحرك سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 3210 جنيهات للجرام وسط تحرك ملحوظ في الطلب على الذهب في السوق المصرى.



أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3667 جنيها.

عيار 21 يسجل 3210 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2751 جنيها.

عيار 14 يسجل 2140 جنيها.

الجنيه الذهب 25680 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس من أدنى مستوياته في أسبوعين وذلك بعد محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي تسبب في المزيد من الحيرة في الأسواق بشأن موعد بدء البنك في خفض أسعار الفائدة خلال عام 2024.

سجل سعر أونصة الذهب اليوم ارتفاع بنسبة 0.5% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2051 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2041 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفضت أسعار الذهب لأربعة جلسات متتالية ليسجل يوم أمس أدنى مستوى في أسبوعين عند 2030 دولار للأونصة.

محضر اجتماع البنك الفيدرالي أمس أظهر اعتراف البنك بنجاحه في السيطرة على معدلات التضخم، وأنه ينوي البدء في خفض الفائدة هذا العام، إلا أن أعضاء البنك ركزوا على استمرار سياسة التشديد النقدية وأسعار الفائدة المرتفعة حالياً حتى ضمان تراجع التضخم بشكل مستدام يضمن تسجيل مستهدف البنك عند 2%.

تسبب محضر الاجتماع في توقف الدولار الأمريكي عن الارتفاع الذي استمر لأربع جلسات متتالية وكان السبب الرئيسي في تراجع الذهب خلال الأيام الأخيرة، وقد ساعد هذا على تعافي مستويات الذهب منذ بداية جلسة اليوم.

ومن جهة أخرى يبقى الحذر قائم في الأسواق مع انتظار المستثمرين صدور المزيد من بيانات قطاع العمالة الأمريكي اليوم، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الحكمي الأهم الذي يصدر يوم غد.

اليوم تصدر بيانات طلبات اعانات البطالة الأمريكية عن الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن تسجل 217 ألف بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 218 ألف، كما ينتظر صدور مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي مع توقعات بتسجيل 120 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة 103 آلاف.