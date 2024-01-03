8 خطوات لنقل ملكية عداد المياه من شخص لآخر فى الجيزة.. تعرف عليها

تتيح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة على مستوى أحياء ومراكز ومدن المحافظة، العديد من الخدمات لعملائها.

وخلال السطور التالية، نوضح خطوات وإجراءات نقل ملكية الاشتراك وعداد المياه إلى أحد الورثة أو لعميل جديد من خلال تغيير اسم المتعاقد على الاشتراك والعداد.

أولًا: المستندات المطلوبة

- طلب الخدمة من العميل الجديد.

- بطاقة الرقم القومى للعميل الجديد.

- سند الملكية أو الحيازة.

- تنازل رسمى أو توكيل موثق من العميل السابق.

- صورة آخر فاتورة على الاشتراك.

- آخر قراءة موجودة بالعداد المتنازل عنه محل الاشتراك.

- إعلام وراثة شرعي.

- تنازل رسمى أو توكيل موثق يفيد موافقة الورثة الشرعيين بالتنازل لصالح أحد الورثة.

ثانيًا: الإجراءات

- قيام العميل الجديد باستيفاء نموذج طلب الخدمة.

- توقيع العميل القديم على التنازل أمام موظف خدمة العملاء.

- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.

- إجراء المعاينة للتأكد من سلامة العداد وتغييره فى حالة تلفه.

- سداد كامل المديونية المستحقة على الاشتراك أن وجدت.

- توقيع عقد مع العميل الجديد.

- إخطار الإدارات المعنية بالتغيير لتعديل على الفاتورة اسم العميل.

- يتم تنفيذ خدمة نقل عداد المياه من اسم لآخر خلال 7 أيام من تقديم طلب الخدمة.

يُذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة أوضحت عناوين فروع مراكز خدمة العملاء التابعة لها بوسط محافظة الجيزة لتلقى طلبات المواطنين، على النحو التالي:

- ميدان الكيت كات بجوار بنك مصر – الكيت كات.

- شارع شارل ديجول – محطة مياه الجيزة – الجامعة.

- شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الأليزيه – أرض اللواء.

- شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش – جزيرة محمد.

- تقاطع شارع 17 من 31 مدينة التحرير إمبابة – المنيرة الغربية.

- شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات – الرماية.

- شارع منشأة البكارى قرية المنشية – منشأة البكاري.

- البوابة الرابعة خزان المياه – هضبة الأهرام.

- شارع المستشفى أمام السنترال – العمرانية.

- شارع 10 بجوار كنيسة العذرا ومارجرجس – بولاق الدكرور.