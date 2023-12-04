المستندات المطلوبة للحصول على 3 خدمات بشأن عدادات المياه فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

يتضمن دليل الخدمات الجماهيرية لخدمة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لمراكز خدمة العملاء التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمنتشرة في مختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، للحصول على 3 خدمات هامة، تشمل (طلب فحص عداد - تركيب عداد بدل تالف أو بدل المنتهي عمره الافتراضي – تركيب عداد بدل فاقد)، نوضحها في السطور التالية.

-طلب فحص عداد

المستندات المطلوبة

1-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2-بطاقة الرقم القومي للعميل.

3-صورة آخر فاتورة مصدرة للعميل.

4-التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

5-البريد الإلكتروني للعميل.

6-أخر قراءة للعداد عند رفعه للفحص.

-تركيب عداد بدل تالف

1-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2-بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع.

3-صورة أخر فاتورة مسددة.

4-التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

5-البريد الإلكتروني للعميل.

-تركيب عداد بدل فاقد

1-طلب من العميل أو المنتفع.

2-بطاقة الرقم القومي وآخر فاتورة مياه العميل.

3-التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

4-البريد الإلكتروني للعميل.

جديرٌ بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة حددت قنوات لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين، والتي تشمل الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، وتطبيق 125 والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.