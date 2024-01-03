أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم.. الجرام عيار 21 يغلق عند 3180 جنيها

كتب - إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في مصر بختام تداولات اليوم الأربعاء، بعد تحرك ملحوظ لجرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر من مستويات 3165 جنيها إلى 3180 جنيها الآن، وسط تذبذب في الطلب على الذهب خلال الساعات القليلة الماضية.





أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم:



عيار 24 يسجل 3634 جنيها.

عيار 21 يسجل 3180 جنيها.

عيار 18 يسجل 2726 جنيها.

عيار 14 يسجل 2120 جنيها.

الجنيه الذهب 25440 جنيها.

البورصة العالمية



يشهد الذهب ضغط سلبي مع بداية تداولات اليوم ليستمر في التراجع لليوم الرابع على التوالي وسط عدم اليقين في الأسواق بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، وذلك قبل صدور محضر اجتماع البنك اليوم.

تتداول أسعار الذهب الفوري حاليا عند المستوى 2054 دولار للأونصة وكان السعر قد سجل أعلى مستوى اليوم عند 2066 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض خلال الثلاث جلسات الماضية ليتراجع السعر من أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 2088 دولار للأونصة.

سعر الذهب بدأ تداولات عام 2024 على تراجع وذلك بعد ارتفاع خلال عام 2023 بنسبة 13.1% وتسجيله أعلى مستوى تاريخي في 4 ديسمبر الماضي عند 2148 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

التراجع الحالي في أسعار الذهب يأتي مع بداية قوية للدولار هذا العام فقد ارتفع مؤشر الدولار منذ بداية الأسبوع بنسبة 1% ليبتعد عن أدنى مستوياته في 5 أشهر التي سجلها الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى شهدت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.9% وسجلت أعلى مستوى منذ 3 أسابيع عند 4.024% وذلك بعد 5 أسابيع متتالية من الهبوط سجلت خلالهم أدنى مستوى منذ أكثر من 5 أشهر عند 3.783%.

الذهب يرتبط بعلاقة عكسية مع كل من الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وهو ما ساعد على تراجع أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة، إلا أنه على الرغم من هذا يظل متماسك حتى الآن دون الدخول في حركة هبوط قوية.

الأسواق تسعى إلى مزيد من التأكيد من أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من عام 2024، وقد أدى ذلك إلى تخلي المعدن الأصفر عن بعض مكاسبه الأخيرة، بينما انتعش الدولار بشكل حاد من أدنى مستوياته في خمسة أشهر تقريبًا بداية من هذا الأسبوع.

الأسواق تترقب محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر والذي يصدر في وقت لاحق من اليوم، ويعمل هذا على إبقاء الأسواق في حالة من التوتر، حيث تشير التوقعات إلي أن محضر اجتماع البنك قد لا يظهر تحيز كبير للبنك لخفض الفائدة الأمر الذي يعارض توقعات الأسواق بأن البنك سيلجأ إلى خفض الفائدة في وقت مبكر من عام 2024.

توقعات الأسواق تشير إلى احتمال بنسبة 66% أن البنك الفيدرالي سيخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في شهر مارس، وقد تراجع هذا الاحتمال بعد أن كان الأسبوع الماضي بنسبة تتخطى 75%.

أيضاً تصدر اليوم بيانات فرص العمل عن الاقتصاد الأمريكي والذي من المتوقع أن تأتي بقيمة 8.84 مليون فرصة عمل في شهر ديسمبر مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 8.73 مليون، تأتي هذه البيانات قبل تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر نهاية هذا الأسبوع مع توقعات بتسجيل وظائف جديدة خلال الشهر الماضي بمقدار 167 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 199 ألف.

هذا وتراقب الأسواق أيضاً أية تغيرات في أداء صناديق الاستثمار في الذهب والتي شهدت أداء ضعيف خلال عام 2023 بسبب خروج الاستثمارات بحثاً عن العائد المرتفع في أسواق السندات، الأمر الذي أثر على دعم الذهب بشكل كبير.



توقعات صناديق الذهب التوقعات تشير أن عام 2024 سيشهد عودة التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، وذلك بعد أن تتضح سياسة خفض الفائدة من قبل الفيدرالي ويبدأ في تنفيذها، وذلك بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة استقرار أداء الصناديق وعودة الاستثمارات بشكل جزئي وتدريجي.

بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر 2023 بمقدار 5.5 طن من الذهب حيث ارتفعت تدفقات صناديق أمريكا بمقدار 5.2 طن وانخفضت تدفقات صناديق أوروبا بمقدار 2.3 طن بينما ارتفعت تدفقات المنطقة الأسيوية بمقدار 2.3 طن.