سعر الجنيه الذهب الآن فى مصر يسجل 25880 جنيها

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء عقب ارتفاع كبير في جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر، على خلفية تحرك سعر الذهب، وسجل جرام الذهب عيار 18 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 3235 جنيها.

وشهد الذهب ارتفاع بشكل طفيف خلال تداولات اليوم في ختام تداولات هذا الأسبوع بعد ارتفاع كبير في أسعار الذهب منذ مطلع الأسبوع الجاري على حساب تراجع حاد في مستويات الدولار الأمريكي بعد تغير السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 25880 جنيها وقت صياغة هذه السجلات وسط تغيرات مستمرة فى سعر الذهب بالسوق المصرى.