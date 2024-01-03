اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2024 01:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 25360 جنيها

الأربعاء، 03 يناير 2024 12:49 م
سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 25360 جنيها الجنيه الذهب- أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر آخر تحديث في الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء عقب تحرك في جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر، على خلفية تحرك سعر الذهب عالمياً، وسجل جرام الذهب عيار 21  في مصر 3170 جنيها وقت نشر هذه الأسعار.
 
وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 25360 جنيها وقت صياغة هذه السجلات وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري .
 
ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 400 جنيه.






سعر الجنيه

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

الذهب اليوم

الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

الذهب في مصر

الجنيه المصري

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب في مصر

سعر الجنيه المصري

سعر الذهب اليوم مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم مصر

عيار الجنيه الذهب

الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر

اسعار الذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

اسعار الجنيه الذهب




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة