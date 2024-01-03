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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 يناير 2023.. تطورات جديدة فى الصاغة

الأربعاء، 03 يناير 2024 01:30 م
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 يناير 2023.. تطورات جديدة فى الصاغة ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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استقرت أسعار  الذهب في مصر اليوم الأربعاء مع منتصف التداولات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3175 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية وسط تغيرات ملحوظة في الذهب بمصر.
 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3629 جنيها.

عيار 21 يسجل 3175 جنيها.
 
عيار 18 يسجل 2721 جنيها.
 
عيار 14 يسجل 2117 جنيها.
 
الجنيه الذهب 25400 جنيه.

سوق الذهب العالمي يترقب بيانات أمريكية 

وتصدر اليوم بيانات فرص العمل عن الاقتصاد الأمريكي والذي من المتوقع أن تأتي بقيمة 8.84 مليون فرصة عمل في شهر ديسمبر مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 8.73 مليون، تأتي هذه البيانات قبل تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر نهاية هذا الأسبوع مع توقعات بتسجيل وظائف جديدة خلال الشهر الماضي بمقدار 167 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 199 ألف. 

هذا وتراقب الأسواق أيضاً أية تغيرات في أداء صناديق الاستثمار في الذهب والتي شهدت أداء ضعيف خلال عام 2023 بسبب خروج الاستثمارات بحثاً عن العائد المرتفع في أسواق السندات، الأمر الذي أثر على دعم الذهب بشكل كبير.
 
التوقعات تشير أن عام 2024 سيشهد عودة التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، وذلك بعد أن تتضح سياسة خفض الفائدة من قبل الفيدرالي ويبدأ في تنفيذها، وذلك بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة استقرار أداء الصناديق وعودة الاستثمارات بشكل جزئي وتدريجي.
 
بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر 2023 بمقدار 5.5 طن من الذهب حيث ارتفعت تدفقات صناديق أمريكا بمقدار 5.2 طن وانخفضت تدفقات صناديق أوروبا بمقدار 2.3 طن بينما ارتفعت تدفقات المنطقة الأسيوية بمقدار 2.3 طن.






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