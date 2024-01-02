تحصين 187 ألف رأس ماشية وحيوان خلال 2023 فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر عن حصاد إنجازات ونجاحات رجال الطب البيطرى فى عام 2023 لخدمة وحماية الثروة الحيوانية فى كافة ربوع المحافظة، حيث نجحت المديرية بقيادة الدكتور طارق لطفى فى تحقيق تنوع فى الجهود والأنشطة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشملت أعداد الحيوانات المحصنة باللقاحات المختلفة خلال عام 2023 الماضى، إنهاء تحصين 114629 حيوان ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، و15081 حيوان محصن ضد نيموباك، و27227 حيوان محصن ضد مرض الجلد العقدى، و16146 حيوان محصن ضد جدري الضأن، و14605 حيوان محصن ضد طاعون المجترات الصغيرة، وفى نشاط التلقيح الاصطناعي بلغ إجمالي الملقح من إناث الأبقار والجاموس 7682 والإيجابى 2061 بإجمالى 3232 حالة متابعة بنسبة 79%، ومتضمنة 6576 ملقح إناث الأبقار والإيجابى 1733، و1106 ملقح إناث الجاموس والإيجابى 328.

كما شملت أعداد الحيوانات التي تم علاجها خلال عام 2023 من رجال الطب البيطرى، إجمالى عدد الحيوانات المصابة بالطفيليات الداخلية والخارجية:95500 الرش ، و3003 العلاج الجماعى، وعدد الحيوانات التي تم علاجها بمشروع العلاج الاقتصادي: 6951 رعاية وعلاج و 1751 رعاية تناسلية، وعدد الحيوانات المعالجة بالقوافل البيطرية : 2522 رعاية وعلاج ، و 281 رعاية تناسلية، وفى التأمين علي الماشية وصلت 22726 حيوان مؤمن عليه، و17084 حيوان مرقم بأرقام بلاستيكية كبيرة، و3542 حيوان مرقم بأرقام بلاستيكية صغيرة، وبالنسبة للندوات الإرشادية والدورات التدريبية فقد بلغت 223 ندوة إرشادية، و1648 حملات التوعيات الإرشادية خلال لجان التحصين.

وفى مجال عمل المجازر حول الأقصر بلغت إجمالي الكميات التي تم الإشراف على استلامها والكشف البيطري عليها (معسكر قوات الأمن – المدن الجامعية – المستشفيات – المدارس الفكرية ) 257 طن و 883.070 كجم تضمنت 72 طن و799.500 كجم لحوم، و177 طن و586.170 كجم دواجن، و8406.400 كجم مصنعات لحوم، و91 كجم كبدة، ومذبوحات مجازر اللحوم الحمراء و الماشية بلغت إجمالى المذبوحات 8137 رأس عبارة عن : 7364 أبقار، و 500 جاموس، و 170 ضأن ، و 103 جمال، وفى الجلود بلغت إجمالى الجلود درجة أولى 8137، وفى إعدامات المجازر تم الإعدام الكلى لعجل واحد، و3 حالات إعدام بسبب أمراض القلب، و15 حالة إعدام بسبب أمراض الكبد، وإعدام لحالة بسبب أمراض الرأس، وإعدام لحالة بسبب الطحال.

وبالنسبة لمضبوطات اللحوم ومنتجاتها بلغت إجمالى المضبوطات 2302.700 كجم(لحوم ودواجن وأسماك ومصنعاتها )، بواقع 192 محضر، وفى إختبارات السل والبروسيلا وإنفلونزا الطيور بلغ إجمالي أختبارات البروسيلا 6859 رأس، تضمنت 5809 أبقار وجاموس، و1050 أغنام وماعز مع عدم وجود أى حالة إيجابي، وإجمالى اختبارات الدرن 146 أبقار وجاموس مع عدم وجود أى حالة إيجابى، وعدم وجود أى حالة إصابة بأنفلونزا الطيور ، وعدم تلقي أي بلاغ بهذا الشأن.