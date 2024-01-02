شركة مياه الأقصر تعلن انقطاع المياه عن عدة مناطق جنوب المحافظة 5 ساعات غدا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه تقرر قطع المياه عن 7 مناطق فى جنوب المحافظة لمدة 5 ساعات، وذلك للقيام بأعمال التطهير والتعقيم لمرشح مياه الزهراء بمنطقة نجع الوحدة بمدينة الطود، وناشدت المواطنين اتخاذ كافة التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع المياه.

وقالت شركة مياه الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تقرر قطع المياه عن المناطق التالية:- (نجع الوحدة - منشية النوبة - المنطقة الصناعية بالبغدادى - بربخ السيول -شرق السكة الحديد بالبغدادى - مساكن الدريسة - وحدة رفع البغدادى ) غدًا الأربعاء 3-1-2024 من الساعة 8 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، وذلك نظرًا لأعمال التطهير والتعقيم لمرشح مياه الزهراء بمنطقة نجع الوحدة.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بكافة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجانى والأرقام التالية:- (0952282406 - 0952284116 – 01147999752)، حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها وفى حالات الطوارئ.