أخبار مصر.. الحكومة: تخفيف أحمال الكهرباء نهارا وليس ليلا بدءا من غد

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، مشيراً إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.

وأضاف المتحدث الرسمي: اتخذت وزارة الكهرباء عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ بالفعل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك بداية من غد الأربعاء، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين لكل منطقة)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يوميا فى الفترة من 11صباحا حتى 5 مساءً

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، مشيراً إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون صندوق الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وتضمن مشروع القانون استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة "بمسمى القانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر، كما تستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة"، بعبارة الطوارئ الطبية أينما وردت في القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، كما تستبدل عبارة "المساهمة في تكاليف" بعبارة " تغطية تكاليف" الواردة بالمادة (11بند 1)

الأرصاد: شبورة كثيفة غدا تصل لحد الضباب والصغرى فى القاهرة 13 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

كما يشهد غدا طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على باقى الأنحاء.

وأيضا متوقع غدا أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث (30) تقريبا) على فترات متقطعة.

إسماعيل هنية: قدمنا لمصر وقطر موقفنا بشأن وقف شامل للعدوان الإسرائيلى

أعلن رئيس المكتب السياسى لحماس إسماعيل هنية، عن تقديم موقفهم ورؤيتهم لكل من مصر وقطر بشأن وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والاستجابة لمطالبه، قائلا:" لن يطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة إلا بشروطنا".

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس خلال كلمة له فى بث مباشر عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أنه لن يكون هناك فوضى أو فراغ في قطاع غزة، والأجهزة الشرطية والأمنية تعمل حاليا بإمكاناتها المتاحة لوقف الحرب الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية كاملة بشأن دعمها جيش الاحتلال فى الحرب على قطاع غزة.

زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الميلاد

قررت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية واحدة خلال الفترة من يوم الاثنين 8/1/2024 حتى يوم الأربعاء 24/1/2024، بمناسبة الاحتفال بـ"عيد الميلاد المجيد"، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدة مناطق بالطالبية والهرم مساء الجمعة

أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال الصيانة بتغيير محبس 800 مم على خط MAIN HEADER والخاص بخط الطرد بمحطة رفع ترسا 6.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سيتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ قطع المياه لمدة (10) ساعات من الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة الموافق 5 / 1 / 2024 وحتى الساعة الثامنة صباحا يوم السبت الموافق 6 / 1 / 2024.