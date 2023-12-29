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25 يناير آخر موعد لامتحانات منتصف العام الدراسى بالجامعات والمعاهد

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 04:53 م
25 يناير آخر موعد لامتحانات منتصف العام الدراسى بالجامعات والمعاهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
محمد صبحى

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حدد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى 2023/2024.
 
وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى تنتهى امتحانات منتصف الفصل الدراسى يوم الخميس 25 يناير 2024
 
وتستمر إجازة منتصف العام الجامعى لمدة أسبوعين ، اذ انه وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى سواء للجامعات والمعاهد فإن السبت 27 يناير موعد إجازة منتصف العام على أن تنتهى يوم الخميس 8 فبراير.
 
ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
 
وانطلق العام الدراسى 2023/2024 السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا.
 
 
 






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