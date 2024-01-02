اليوم السابع
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب فى معارك بشمال قطاع غزة

الثلاثاء، 02 يناير 2024 06:09 م
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب فى معارك بشمال قطاع غزة الرقيب الإسرائيلي
كتب عبد الوهاب الجندى

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تحت بند سمح بالنشر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيل، مقتل الرقيب سفيان ديفيز، وهو جندي في كتيبة الهندسة 601 "تصميم المسارات الحديدية" (401)، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

يذكر أن بيانات صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكدت أن 29 جنديا إسرائيليا من بين 170 قتلوا بـ"نيران صديقة وحوادث أخرى" في قطاع غزة، منذ بدء الغزو البري.

ونشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، البيانات الصادرة من جيش الاحتلال أمس الإثنين، وقالت إنها لا تشمل جنديين قتلا في 30 و31 ديسمبر الماضي.

 

الرقيب سفيان ديفيز
الرقيب سفيان ديفيز






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