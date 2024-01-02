وزارة التعليم: توفير احتياجات المدارس من الكهرباء خلال أداء الامتحان الإلكترونى

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم تأمين احتياجات المدارس خلال فترة الامتحانات، من الكهرباء، ودون انقطاع، خاصة مع تطبيق الامتحان الإلكترونى بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، حيث قامت المديريات التعليمية في المحافظات المختلفة، بالتنسيق مع مسئولي شركات الكهرباء، لتوفير احتياجات المدارس من التغذية الكهربائية طوال فترة الامتحانات، خاصة أن هناك امتحانات إلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وأرسلت الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن مد تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام حتى 4 يناير الجارى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن هذا القرار يأتي إلحاقا بالخطاب السابق إرساله في 12 نوفمبر 2023 بخصوص التحضيرات الجارية لإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وبالإشارة إلى قرب إجراء امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى، موضحة أنه إيماء إلى الإجراءات المتبعة خلال الأعوام السابقة بشأن قيام طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بتسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بمراجعة وتأكيد بياناتهم المسجلة لهم على قاعدة البيانات المركزية، وذلك بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بهم، مع التنبيه على جميع طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بمراجعة وتدقيق

بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية، وذلك فى موعد غايته الخميس الموافق 2024/1/4، من خلال الرابط وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات (moe-register.emis.gov.eg).

وأكدت الوزارة في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً على قاعدة البيانات المركزية من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب.