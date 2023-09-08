اليوم السابع
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الجمعة، 08 سبتمبر 2023 05:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد عددا من مساجد وسط المحافظة للتأكد من جاهزيتها

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 04:36 م
وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد عددا من مساجد وسط المحافظة للتأكد من جاهزيتها وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد عدد من المساجد
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الجمعة، عددا من مساجد إدارة أوقاف وسط، لتفقد أحوالها ومدى جهزيتها لاقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن .
 
وأكد فى بيان أن الحالة العامة طيبة والمساجد تكتظ بالرواد وسط أجواءٍ إيمانية مباركة، جدير بالذكر أن قد تابع عددا من الأنشطه القرآنية التى تقام بالمساجد والتى أصبحت بها المساجد ملاذا للباحثين عن اصول التنوير والتثقيفي من مصادرها الشرعية ممثلة فى ائمة وعلماء ومساجد الاوقاف فى صورة تعكس مدى حرص واهتمام القيادة السياسية والدينية بالقرآن وأهله لتبقى مصر قبلة لكل من يبحث عن تعلم صحيح الدين فمصر بأزهرها وأوقافها ستبقى مصدرا لا غنى عنه لمن يبحث عن تعاليم الاسلام الحقيقى بمبادئه السمحة وسط اشاده جماهيرية من رواد المساجد بهذا الدور الرائع والرائد.
 
يذكر أن أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان"حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه" مع الالتزام التام بموضوع الخطبة ووقتها المحدد من قبل الوزارة .
 
وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد عدد من المساجد (2)
وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد عدد من المساجد (2)

وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد عدد من المساجد (3)
وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد عدد من المساجد (3)

وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد عدد من المساجد (4)
وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد عدد من المساجد (4)

وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد عدد من المساجد (5)
وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد عدد من المساجد (5)
 

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