أوقاف الإسكندرية تكرم المشاركين فى النشاط الصيفى والبرنامج التثقيفى

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، حفل تكريم الطلبة المشاركين في البرنامج التثقيفى والصيفى للطفل بمسجد سليمان محمود بإدارة أوقاف شرق.

وأعرب وكيل أوقاف الإسكندرية فى بيان اليوم، عن سعادته البالغة بنجاح هذا المشروع الذى أخذ بأيدى أبناء الوطن إلى بيوت الله وتحفيظهم كتاب الله عزوجل وغرس في قلوبهم مكارم الأخلاق منذ نعومة أظافرهم، مؤكدا أن البرامج التثقيفية للأطفال وبرامج اكتشاف الأصوات الحسنة من أعظم السنن الحسنة التى سنها وزير الأوقاف للحفاظ على النشء واحتوائهم بالمساجد لإخراج جيل نافع لدينه ووطنه، مبيناً أن التاريخ سيذكر لوزارة الأوقاف هذه الجهود العظيمة التى بذلت وتبذل لخدمة كتاب الله عزوجل ورعاية أهله الذين هم أهل الله وخاصته.

وجاء الحفل وسط حفاوة بالغة من أولياء أمور الحفظة الذين أعلنوا شكرهم لاهتمام وزارة الأوقاف للقرآن وأهله.