تعرف على أعمار وشروط التقدم لطفلك فى "أوليمبياد الطفل المصري" بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، عن انطلاق مسابقة "أوليمبياد الطفل المصري" النسخة الرابعة، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

ويهدف أوليمبياد الطفل المصري إلى التنافس فى الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأوليمبية، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أولمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين، والتي تنفذ من خلال الإدارة المركزية للطلائع والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وتتضمن الاشتراك في الأولمبياد الفترة من 12 إلي 14 سنة (مواليد 2009-2010-2011).

ويقول صلاح رشوان مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إنه تمر التصفيات بثلاث مراحل: مرحلة محلية داخل المحافظة، ومرحلة إقليمية بين ثلاثة أو أربعة محافظات، ومرحلة قومية أو نهائية، وتقدم والأولمبياد جوائز مالية كبيرة تصل إلى مليون ونصف وميداليات وكؤوس للمراكز الثلاثة الأولى وفرصة كبيرة للإنضمام لأكبر الأندية في مصر، وتشمل الألعاب ما يلي:- (خماسي قدم بنين وبنات - سلة بنين وبنات - طائرة بنين وبنات- كرة يد بنين وبنات - ألعاب قوى /100م والوثب الطويل ودفع الجلة بنين وبنات - تنس طاوله فردي /زوجي بنين وبنات - سباحة 50م حرة/50م ظهر بنين وبنات - كاراتية من حزام أزرق الي بني / حزام اسود بنين وبنات).

كما تشمل الألعاب تايكوندو موازين البنين (تحت 45/تحت 53/تحت 61/فوق 61) موازين البنات (تحت 41/تحت 47/تحت 55/فوق 55)، ورفع أثقال موازين البنين (49/ 55/ 61/ 67/ 73/فوق 73)، وموازين البنات ( 40/ 45/ 49/ 55/ 59/ فوق 59)، ومصارعه موازين البنين (38 /44 /48 /52 /62 /68 /75 /85) موازين البنات (33 /39 /46 /50 /54 /66)، وجودو موازين البنين (42 /46 /50 /55 /66 /73 /فوق 73) موازين البنات (36 /44 /48 /52 /57 /63 /فوق 63).

أما بالنسبة لأسماء مراكز الشباب المتاح بها التسجيل في أوليمبياد الطفل المصرى بمحافظة الأقصر، فهى ما يلي:- (السلام - الدير - الحسينات - المريس - ارمنت الحيط - طيبة العوامية - نجع الخطباء - الصعايدة - القرنة - الرضوانية)، ويتم ذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، والدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، ومروة محمد أحمد مدير إدارة تنمية النشء وأعضاء الإدارة.