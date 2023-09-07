أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. دعم أمريكى جديد لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار.. ارتفاع أسعار الوقود ببريطانيا فى أكبر زيادة شهرية منذ 23 عاما..البرهان يصدر مرسوما دستوريا بحل قوات الدعم السريع

وكالات

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بينها ذخائر اليورانيوم.. تفاصيل دعم أمريكى جديد لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن حزمة مساعدات أمنية إضافية لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا، ومن بينها ذخائر تحتوى على يورانيوم منضب.

ارتفاع أسعار الوقود ببريطانيا فى أكبر زيادة شهرية منذ 23 عاما

واجه البريطانيون فى أغسطس الماضى واحدة من أكبر الزيادات الشهرية فى أسعار الوقود منذ 23 عاما فى ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، وهو ما يهدد بعودة معدلات التضخم للارتفاع من جديد

الرئيس الجزائرى ينهى مهام 11 واليا ووالين منتدبين فى مختلف أنحاء الجمهورية

أصدر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون قرارا بإقالة عدد من المسؤولين فى البلاد حيث أنهى مهام 11 واليا وواليين منتدبين فى مختلف أنحاء الجمهورية، حسبما ذكرت صحيفة النهار الجزائرية.

البيت الأبيض: "سلبية" اختبار بايدن لكورونا قبل مغادرته إلى الهند

جاءت نتيجة اختبار الرئيس الأمريكى جو بايدن لكوفيد-19 سلبية، قبل مغادرته إلى الهند؛ لحضور قمة مجموعة العشرين

إيطاليا: وصول 50 ألف مهاجر خلال يوليو وأغسطس الماضيين

أعلن وزير الداخلية الإيطالى ماتيو بيانتيدوزى، أن بلاده استقبلت خلال شهرى يوليو وأغسطس أكثر من 50 ألف مهاجر، وتمكنت بشكل عام من الصمود أمام تأثير هذه الموجة.

البرهان يوجه القوات المسلحة بوضع قرار حل ميليشيا الدعم السريع موضع التنفيذ

أصدر الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني مرسوما دستوريا بحل ميليشيا الدعم السريع، وذلك خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وفاة رئيس الموساد الأسبق شبتاى شافيت إثر أزمة قلبية حادة بإيطاليا

توفى رئيس الموساد الأسبق شبتاى شافيت عن عمر يناهز 84 عامًا، بحسب ما أعلن جهاز الموساد الإسرائيلى.

رئيس كينيا يطالب بتخفيف أعباء الديون الخارجية لإفريقيا بما يمكنها من التصدى للتغيرات المناخية

دعا الرئيس الكينى ويليام روتو، الدول الدائنة إلى تخيف أعباء مديونية البلدان الإفريقية؛ بما يمكن حكوماتها من التغلب على الآثار السالبة الناتجة عن التغيرات المناخية.

ولى العهد السعودى وبوتين يؤكدان مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة

أكد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفى، على "مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

بنك كندا المركزى يبقى أسعار الفائدة دون تغيير

توقف بنك كندا عن دورة رفع أسعار الفائدة ، تاركا سعر الفائدة دون تغيير عند 5 فى المائة.

نائبة بايدن تصف تحالف بوتين وكيم بـ"غير الحكيم".. وتؤكد: يجب محاسبة ترامب

كشفت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوكالة أسوشيتدبرس عن رأيها فى عدد من القضايا، مثل قضايا ترامب القانونية والاتفاق المتوقع بين روسيا وكوريا الشمالية بشأن الأسلحة.

إصابة وزيرة الخارجية الفرنسية بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، عن إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19).

البرلمان الأوكرانى يوافق على تعيين رستم عمروف وزيرا للدفاع

وافق البرلمان الأوكرانى على تعيين رستم عمروف البالغ من العمر 41 عاما فى منصب وزير الدفاع الجديد، وذلك خلفا لأوليكسى ريزنيكوف.

جارديان: تكلفة إصلاح أزمة الخرسانة فى مدارس إنجلترا تصل لـ150 مليون إسترلينى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تكلفة إصلاح أزمة المبانى المدرسية فى إنجلترا تقترب من 150 مليون جنيه إسترلينى.

"ادعاء نيويورك" يطلب فرض غرامات على ترامب وأبنائه بسبب "الحجج التافهة"

طلبت المدعية العامة فى نيويورك ليتيتيا جيمس فى ملف جديد من قاضى الولاية فرض عقوبات على الرئيس السابق ترامب وابنيه البالغين وفريقهم القانونى بمبلغ 20 ألف دولار.