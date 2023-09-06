بنك كندا المركزى يبقى أسعار الفائدة دون تغيير

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توقف بنك كندا عن دورة رفع أسعار الفائدة اليوم /الأربعاء/، تاركا سعر الفائدة دون تغيير عند 5 فى المائة.

لكن البنك المركزى قال - فى بيان مصاحب للإعلان - إنه "مستعد لزيادة سعر الفائدة بشكل أكبر إذا لزم الأمر" لأنه "لا يزال يشعر بالقلق إزاء استمرار الضغوط التضخمية الأساسية".



وحذر بنك كندا من أنه يتوقع أن يكون التضخم "أعلى على المدى القريب" بفضل ارتفاع أسعار البنزين قبل أن يتراجع مرة أخرى. وقال البنك إن الضغوط التضخمية لا تزال "واسعة النطاق". وكان قرار اليوم الأربعاء متوقعا على نطاق واسع بين الاقتصاديين حيث أظهر الاقتصاد الكندى علامات تباطؤ أكثر حدة مما توقعه البنك المركزى فى البداية.



ويحدد سعر الفائدة الخاص ببنك كندا تكلفة الاقتراض للمقرضين الكنديين ويبلغ الأسعار التى يدفعها المستهلكون على الديون مثل الرهون العقارية.



وحاولت حملة رفع أسعار الفائدة السريعة منذ مارس 2022 تهدئة الاقتصاد وتثبيط الإنفاق فى محاولة لكبح جماح التضخم المتفشى – وهى قضية تتقاسمها العديد من البنوك المركزية حول العالم.



ويمثل توقف بنك كندا المؤقت المرة الثالثة التى يترك فيها سعر الفائدة الرئيسى دون تغيير هذا العام ويأتى فى أعقاب زيادتين متتاليتين بمقدار ربع نقطة مئوية فى يونيو ويوليو.



وارتفع معدل التضخم السنوى فى كندا إلى 3.3 فى المائة فى يوليو من 2.8 فى المائة فى الشهر السابق، لكن بعض الاقتصاديين أشاروا إلى علامات التقدم فى مقاييس "التضخم الأساسي" المفضلة لدى البنك باعتبارها مؤشرات على استمرار تراجع ضغوط الأسعار.



وذكر بنك كندا المركزى فى توقعاته المحدثة فى يوليو إنه يتوقع الآن أن يصل التضخم إلى هدف 2 فى المائة بحلول منتصف عام 2025.