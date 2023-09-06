اليوم السابع
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"ادعاء نيويورك" يطلب فرض غرامات على ترامب وأبنائه بسبب "الحجج التافهة"

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 01:42 م
"ادعاء نيويورك" يطلب فرض غرامات على ترامب وأبنائه بسبب "الحجج التافهة" ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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طلبت المدعية العامة فى نيويورك ليتيتيا جيمس فى ملف جديد من قاضى الولاية فرض عقوبات على الرئيس السابق ترامب وابنيه البالغين وفريقهم القانونى بمبلغ 20 ألف دولار، قائلين إنهم يواصلون إثارة الحجج المرفوضة بالفعل فى المحكمة.

 

جادلت جيمس التى تقاضى الرئيس السابق وابناءه دونالد ترامب جونيور واريك ترامب ومنظمة ترامب واخرين بسبب 250 مليون دولار بسبب مزاعم بانهم قاموا بتضخيم اصولهم بشكل خاطئ، أن الحجج التى أثارها فريق ترامب القانونى قد تم إسقاطها مرتين من قبل المحكمة. كما رفضت محكمة الاستئناف هذه الادعاءات بشكل منفصل.

 

عندما أثار فريق ترامب القانونى الحجج للمرة الثانية، أشار القاضى إلى أنها "كانت تافهة حتى فى المرة الأولى التى قدمها فيها المتهمون"، وقالت أن محامى دفاع متطور كان يجب أن يكون على علم أفضل، وفقًا لملف يوم الثلاثاء.

 

ومع ذلك، قال القاضى فى ذلك الوقت إن العقوبات "غير ضرورية فى ضوء أن المحكمة قد أوضحت وجهة نظرها".

 

وطلبت جيمس من المحكمة تغريم المتهمين وفريقهم القانونى بأقصى مبلغ مسموح به، مشيرًا إلى أنهم سبق أن حذرتهم المحكمة من أن سلوكهم فى إثارة الحجج المرفوضة سابقًا كان تافهًا ويستحق العقوبة.

 

وسيدين ترامب وأبناؤه والمتهمون الآخرون بشكل جماعى بمبلغ 10 آلاف دولار، وسيدين فريقهم القانونى بمبلغ 10 آلاف دولار أخرى، بموجب الغرامات التى اقترحها المدعى العام.

 

الدعوى المدنية، التى من المقرر أن تعرض على المحكمة فى أقل من شهر، هى واحدة من المعارك القانونية العديدة التى يواجهها الرئيس السابق فى الأشهر المقبلة - بما فى ذلك أربع لوائح اتهام جنائية وقضية تشهير.


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