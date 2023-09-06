البيت الأبيض: "سلبية" اختبار بايدن لكورونا قبل مغادرته إلى الهند

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جاءت نتيجة اختبار الرئيس الأمريكى جو بايدن لكوفيد-19 اليوم /الأربعاء/ سلبية، قبل مغادرته إلى الهند؛ لحضور قمة مجموعة العشرين، وذلك بعد أيام من إصابة السيدة الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا، بحسب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير.

وأضافت جان بيير - بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "إنه لا يعانى من أى أعراض، وهو أمر جيد بالطبع".

وأضافت: "السيدة الأولى فى صحة جيدة و لا تزال فى ديلاوير، وهو أمر جيد أيضًا"، بعد أن قالت - للصحفيين أمس - إن جيل بايدن كانت تعانى من "أعراض خفيفة".

وقالت جان بيير إن بايدن سيجرى الاختبار "بانتظام" أثناء توجهه إلى الهند وفيتنام، وإن البيت الأبيض سيسمح للصحفيين بمعرفة الاختبارات السلبي.

ومن المقرر أن يغادر بايدن واشنطن بعد ظهر غد /الخميس/؛ لحضور قمة مجموعة العشرين فى نيودلهي، حيث سيبقى لمدة ثلاثة أيام ثم يسافر إلى فيتنام للقاء القادة هناك.