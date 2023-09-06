نائبة بايدن تصف تحالف بوتين وكيم بـ"غير الحكيم".. وتؤكد: يجب محاسبة ترامب

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوكالة أسوشيتدبرس عن رأيها فى عدد من القضايا، مثل قضايا ترامب القانونية والاتفاق المتوقع بين روسيا وكوريا الشمالية بشأن الأسلحة، وكبر عمر الرئيس بايدن وتأثير ذلك على أدائه.

وقالت كامالا هاريس، إن المسئولين عن محاولات إلغاء نتيجة انتخابات 2020 وأعمال العنف التي وصلت ذروتها في اقتحام الكونجرس يجب أن يحاسبوا حتى لو كان ذلك يعني دونالد ترامب، وتابعت: "دعوا الأدلة والحقائق تأخذها حيثما أمكنها ذلك .. لقد أمضيت معظم حياتي المهنية كمدعي عام .. أعتقد أنه يجب محاسبة الناس بموجب القانون. وعندما يخالفون القانون، يجب أن تكون هناك مساءلة".

وأضافت: "الديمقراطيات هشة للغاية لن تكون قوية إلا بقدر رغبتنا في القتال من أجلها .. أعتقد أننا كأميركيين لدينا مصلحة كبيرة للغاية، سواء فيما يتعلق بأمننا ولكن أيضًا بازدهارنا، اليوم وفي المستقبل، في تطوير وتعزيز هذه العلاقات".

كما تحدثت هاريس عن التقارير التي تفيد بأن روسيا تتفاوض مع كوريا الشمالية بشأن الحصول على أسلحة في حربها في أوكرانيا، واصفة التحالف المحتمل بأنه "غير حكيم".

وقالت: "لقد عانت روسيا من فشل استراتيجي لقد أدت أعمالهم العدوانية وغير المبررة في أوكرانيا إلى وضع تم فيه الآن تبديد هالة وأسطورة الجيش الروسى".

ورفضت المخاوف بشأن عمر بايدن على الرغم من أنه أكبر من أن يتمكن من تولي المنصب، وأظهر استطلاع للرأي جديد أن 77% من الأمريكيين و69% من الديمقراطيين يعتقدون أنه أكبر من أن يتمكن من ولاية ثانية.

وقالت هاريس: "أنا أراه كل يوم. إننا نقضي قدرًا كبيرًا من الوقت معًا في المكتب البيضاوي، حيث أرى كيف لعبت قدرته على فهم القضايا والتعامل مع القضايا المعقدة بطريقة لا يستطيع أي شخص آخر، فى اتخاذ قرارات ذكية ومهمة نيابة عن الشعب الأمريكي".

وأضافت: "لذلك سأقول لك إنني أعتقد أن الشعب الأمريكي يريد في نهاية المطاف أن يعرف ما إذا كان رئيسه يفي بوعده. وجو بايدن يفعل ذلك".