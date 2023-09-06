اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 11:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية اقتصاد وبورصة

صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 10:32 ص
صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 19142 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 23043 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 8008 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 3856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 5638 نقطة.

البورصة المصرية

البورصة

اخبار البورصة

بورصة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة