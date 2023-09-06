البورصة تربح 6 مليارات جنيه فى ختام تعاملات الأمس

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات أمس الثلاثاء 5-9-2023.

إيقاف التداول على 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول أمس وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والكابلات الكهربائية المصرية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والشرقية-إيسترن كومباني، والدولية للمحاصيل الزراعية، وكونتكت المالية القابضة، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.287 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 936.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.2 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.16% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.11%، والعرب على 7.73%، واستحوذت المؤسسات على 25.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 132.3 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، 483.7 ألف جنيه، 9 ملايين جنيه، 93.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 271.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 19044 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 22948 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 7970 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 5619 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 5418 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1369 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 73 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.444 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.714 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.61%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 6.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.70%.

- طاقة عربية بسعر إغلاق 12 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.49%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.333 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.18%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 3.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.96%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 3.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.34%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 27.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.42%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 10.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.47%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 67.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.12%.