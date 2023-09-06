تناول الطعام نصف المطبوخ يعرضك لخطر الإصابة بأمراض الكبد

كتبت رانيا عامر

يعانى الكثير من الأشخاص الإصابة بمرض الكبد الذى لا تظهر علاماته مبكرا، بل تظهر في مراحل متقدمة من المرض، من هنا تظهر أهمية الفحص السنوي الذي يتكون من الفحص السريرى، وفحص الدم، والموجات فوق الصوتية للجزء العلوي من البطن والذى تكشف مدى الإصابة وسيعرض التقرير التالى أهم الأعراض .وفقا لما نشره موقع bangkokhospital.

علامات تشير للإصابة بمرض الكبد :

ــ لون أصفر في القرنية

ـ احمرار في اليدين، وخاصة حول الإبهام والخنصر

ـ تضخم الغدد النكفية لدى الرجال الذين قد يصابون بالثدي والبقع الحمراء

ـ تورم الساقين بسبب انخفاض مستوى البروتين في الدم

ـ لون البول داكن

ـ القيء الدموي

ـ تليف الكبد وتضخم الطحال بشكل واضح

ـ كتلة الكبد واضحة تحت القفص الصدري الأيمن

ـ وجود سائل في البطن، وانتفاخ في البطن

المرضى الذين يعانون من مرض الكبد المزمن سيكون لديهم مستويات هرمون غير طبيعية.

الحالات التي يجب تدخل الجراحة فيها لمرضى الكبد :

1.الإصابة بالورم الوعائي :

هو نوع من الكتلة التي توجد عادة في الكبد. عادة لا يكون له أي أعراض وقد لا يكون العلاج ضروريا، خاصة إذا كان صغيرا بما فيه الكفاية. يتم النظر في العلاج فقط عندما تكون الكتلة كبيرة.

2.تضخم العقيدات البؤرية

هو نوع من الورم الحميد، يبلغ حجمه حوالي 3-5 سم. يمكن إجراء التشخيص للورم الخبيث باستخدام الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي.

3. يعتقد معظم الناس أنه إذا انتشر السرطان إلى الكبد، فلا يمكن علاجه.

ولكن يمكن علاج ورم خبيث في الكبد إذا لم يكن منتشرًا على نطاق واسع. تزيد الجراحة مع العلاج الكيميائي من فرصة الشفاء والبقاء على قيد الحياة لفترة أطول.

4.يعد CCA

المحيط بالنقير

نوعًا من سرطان القنوات الصفراوية الذي يتطلب جراحة الكبد أيضًا.وذلك لأن التهاب الحلق المزمن حول النقير يميل إلى الانتشار إلى الكبد. سبب حدوثه تفضيل الأشخاص الى تناول الطعام نصف المطبوخ. وخاصة أسماك المياه العذبة المصابة بالديدان الكبدية، وهو السبب الرئيسي لسرطان القنوات الصفراوية.

5.يعد سرطان المرارة أمرًا نادرًا، ولكن له تشخيص سيء مشابه لـ CCA.

الإصابة به تؤدى الى ضرورة الاستئصال الجراحي للكبد المصاب أيضًا.