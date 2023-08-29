أعراض مبكرة لمرض الكبد الدهنى لا تتجاهلها أبدا

كتبت فاطمة خليل

الكبد من أهم أعضاء الجسم وهو ضروري لإزالة السموم والتمثيل الغذائي، ويحدث مرض الكبد الدهنى نتيجة تراكم الدهون الزائدة في خلايا الكبد، مما يضر بقدرة الكبد على العمل بشكل طبيعي، لذا يساعد الاكتشاف المبكر لأعراض هذه الحالة على علاجها وتقليل المضاعفات، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

علامات مبكرة للكبد الدهني يجب ألا تتجاهلها أبدًا



1. زيادة الوزن غير المبررة:



زيادة الوزن السريعة وغير المبررة، وخاصة حول منطقة البطن، قد تكون مرتبطة بمرض الكبد الدهني وغالبًا ما يرتبط هذا بمقاومة الأنسولين والخلل في حرق الدهون.

2. البول الداكن والبراز الشاحب:



البول الداكن والبراز شاحب اللون هي علامات على ضعف قدرة الكبد على معالجة البيليروبين، وهو منتج النفايات والسموم في الجسم، و لا ينبغي تجاهل هذه التغييرات في لون البول والبراز.

3. التغيرات في صحة الجلد:



يمكن أن يظهر مرض الكبد الدهني من خلال التغيرات في صحة الجلد، بما في ذلك اصفرار الجلد والعينين، وحكة في الجلد، وسهولة الإصابة بالكدمات وتشير هذه الأعراض إلى ضعف وظائف الكبد.

4. العلامات المرئية لمقاومة الأنسولين:



يمكن أن تساهم حالات مثل مرض السكرى والتي تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم، في الإصابة بمرض الكبد الدهني، لذا انتبه من زيادة العطش وكثرة التبول وضبابية الرؤية.

5. التعب والضعف:



من أولى علامات مرض الكبد الدهني هو التعب والضعف غير المبرر تؤثر وظيفة الكبد الضعيفة على قدرته على تخزين وإطلاق الطاقة، مما يؤدي إلى التعب المستمر.

6. تورم في البطن والساقين:



مع تقدم المرض، يمكن أن يحدث احتباس السوائل، مما يؤدي إلى انتفاخ البطن وتورم الساقين والكاحلين، يشير هذا إلى مراحل متقدمة من خلل وظائف الكبد.

7. ألم في البطن:



الانزعاج أو الألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن يمكن أن يكون مؤشرا على تضخم الكبد بسبب تراكم الدهون، قد يكون هذا الانزعاج خفيفًا في البداية ولكن لا ينبغي تجاهله إذا استمر.

8. ارتفاع إنزيمات الكبد:



يمكن لاختبارات الدم الروتينية الكشف عن المستويات المرتفعة من إنزيمات الكبد.