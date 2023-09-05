قافلة طبية مجانية بقرية بنى قمجر فى مركز المنيا ضمن "حياة كريمة"

المنيا-حسن عبد الغفار

قال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية، أن مديرية الصحة بالمنيا، تواصل العمل على تقديم الخدمات الصحية المجانية للقرى الاكثر إحتياجا من خلال القوافل الطبية طوال العام، حيث يتم تنظم قافلة طبية علاجية مجانية اليوم الاربعاء في قرية بني قمجر بمركز المنيا وتستمر على مدار يومين متتاليين وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، باستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة " حياة كريمة " والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، لافتاً إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، ومشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

وكان الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة أعلن أن الإدارة العامة للطب الوقائى"إدارة مراقبة الأغذية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية وذلك خلال شهر أغسطس الماضى حيث قامت فرق مراقبة الاغذية بالمرور على 3656 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأوضح ان جهود الحملات أسفرت عن تحرير 1031 محضر للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة و عدم وجود شهادات صحية ومحاضر أخرى وتم ضبط 181 منشآت تعمل بدون ترخيص وبها نقص فى الاشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذة المنشأت.