جامعة أسوان: إجراء 90 عملية جراحية خلال القافلة الطبية بدولة تنزانيا

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شاركت جامعة أسوان ، فى القافلة الطبية الشاملة التى أرسلتها مصر لدولة تنزانيا لتوقيع الكشف الطبى وإجراءات جراحات دقيقة للحالات المرضية من الأشقاء الأفارقة واستمرت لمدة أسبوع.

وأكد الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب جامعة أسوان السابق، فى بيان صحفى، أن القافلة الطبية أنهت أعمالها بدولة تنزانيا، ونجحت للموسم الرابع على التوالى فى إجراء نحو 55 عملية جراحية من حالات تشوهات المسالك عند الأطفال، و35 عملية أخرى للكبار، بمشاركة الدكتور أحمد صلاح مدرس المسالك بكلية طب جامعة أسوان.

وأوضح الدكتور محمد زكى الدهشورى، أن قسم المسالك بطب أسوان شارك فى القافلة الطبية بمدينة زنجبار علي مدار أسبوع، وبلغ عدد الحالات التي تم توقيع الكشف الطبى عليها نحو 300 حالة مرضية من مرضى تشوهات المسالك، لافتا إلى مشاركة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية العربية من جامعة سوهاج واسيوط وجامعات المملكة العربية السعودية وجامعات دولة الكويت.