اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 سبتمبر 2023 03:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

"قومى المرأة" بالشرقية يطلق المرحلة الخامسة لحملة "بلدى أمانة"

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 02:00 ص
"قومى المرأة" بالشرقية يطلق المرحلة الخامسة لحملة "بلدى أمانة" الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل المجلس القومى للمرأة فرع الشرقية، فعاليات المرحلة الخامسة لحملة طرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، وذلك بعدد من قري مراكز الزقازيق وأبو حماد ومنيا القمح، وذلك في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لرفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع.
 
وأكدت الدكتورة" عايدة عطية" مقررة فرع الشرقية،أن الحملة بتوجيهات الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، وتستهدف رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين  منوهة أن الحملات سوف تكون بقرى ميت سهيل مركز منيا القمح، والعباسة الكبرى مركز أبوحماد، وبردين مركز الزقازيق، والعديد من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
 
وأكدت مقررة الفرع، أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة منها جلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية وغيرها من البرامج التوعوية ، من خلال رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع فروع المجلس بالمحافظات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام الذين تم الاستعانة بهم في أنشطة الفترة الماضية وأثبتوا جدارة ومهارات تواصل مع المستهدفين.
 
ومن الجدير بالذكر أن الحملة تسبقها دورة تدريبية للرائدات والمتطوعين المشاركين في الحملة للتدريب على كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة.

الشرقية

قرى حياة كريمة

بلدى امانة

المرحلة الثالثة

القومى للمراة

منيا القمح

حملة بلدى امانة



الموضوعات المتعلقة

قومى المرأة بالشرقية يطلق"بلدى أمانة".. استخراج 3 آلاف بطاقة رقم قومى لسيدات وفتيات بالمجان بقرى حياة كريمة.. استهداف أكثر من 250 ألف سيدة ورجل خلال فعاليات الحملة لتوعيتهم بحجم المشروعات على أرض الواقع.. صور

الخميس، 31 أغسطس 2023 08:30 م

"القومى للمرأة" ينفذ 8500 زيارة توعوية للسيدات فى البيوت بأسوان.. صور

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 04:05 م

مايا مرسى تزور البحيرة.. رئيس "القومى للمرأة" تتابع مبادرة "تحويشة" وحملة "بلدى أمانة".. وتؤكد: مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى ليس لها مثيل فى العالم.. ونائب المحافظ: خفضنا نسب التسرب من التعليم بين الفتيات

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 08:30 م

"الهاند ميد" مجال يتيح التمكين الاقتصادى للمرأة البورسعيدية.. معارض فى كل الأحياء لدعم الصناعات اليدوية.. والمحافظ يخصص أماكن عرض فى الحدائق والمتنزهات العامة.. قومى المرأة: هذه الصناعات تدعم رؤية 2030.. صور

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة