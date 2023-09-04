"قومى المرأة" بالشرقية يطلق المرحلة الخامسة لحملة "بلدى أمانة"

الشرقية- فتحية الديب

يواصل المجلس القومى للمرأة فرع الشرقية، فعاليات المرحلة الخامسة لحملة طرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، وذلك بعدد من قري مراكز الزقازيق وأبو حماد ومنيا القمح، وذلك في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لرفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع.

وأكدت الدكتورة" عايدة عطية" مقررة فرع الشرقية،أن الحملة بتوجيهات الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، وتستهدف رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين منوهة أن الحملات سوف تكون بقرى ميت سهيل مركز منيا القمح، والعباسة الكبرى مركز أبوحماد، وبردين مركز الزقازيق، والعديد من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكدت مقررة الفرع، أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة منها جلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية وغيرها من البرامج التوعوية ، من خلال رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع فروع المجلس بالمحافظات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام الذين تم الاستعانة بهم في أنشطة الفترة الماضية وأثبتوا جدارة ومهارات تواصل مع المستهدفين.

ومن الجدير بالذكر أن الحملة تسبقها دورة تدريبية للرائدات والمتطوعين المشاركين في الحملة للتدريب على كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة.