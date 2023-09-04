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البابا تواضروس يشهد احتفالية كنيسة "مار جرجس" بعيد النيروز.. صور

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 11:58 م
البابا تواضروس يشهد احتفالية كنيسة "مار جرجس" بعيد النيروز.. صور البابا تواضروس يشهد احتفالية كنيسة "مار جرجس"
كتب: محمد الأحمدى

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شهد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الاثنين، جانبًا من الاحتفال السنوى لكنيسة الشهيد مار جرجس بالمنيل، التابعة لقطاع كنائس مصر القديمة، بمناسبة عيد النيروز.

وأقيم الاحتفال فى مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وقدمت خلاله خدمات المراحل السنية، والخدمات النوعية بالكنيسة، عددًا من الفقرات، وذلك فى ختام النشاط الصيفى لهذه الخدمات.

وحرص قداسة البابا على تشجيع المشاركين فى الاحتفال، مثنيًا على الجهد الكبير الذى بذلوه طوال فترة الصيف، والتقطت صورًا تذكارية مع قداسة البابا.

التذكار
التذكار

 

الاحتفالية
الاحتفالية

 

البابا تواضروس
البابا تواضروس

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كنيسه مارجرجس

المنيل

عيد النيروز



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