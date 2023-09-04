البابا تواضروس الثانى يلتقى مديرى مؤسسة "سمعان الخراز" بالمقر الباباوى

كتب: محمد الأحمدى

عقد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا اليوم الاثنين، فى المقر البابوى بالقاهرة، مع مديرى إدارات مؤسسة القديس سمعان الخراز الخيرية بالمقطم، والتى أسسها الأب القمص سمعان إبراهيم وكهنة دير القديس سمعان الخراز بالمقطم، وتخضع حاليًا للإشراف المباشر لقداسة البابا، وذلك بحضور المهندس رفيق الطوخى مدير الديوان البطريركى، ومدير عام المؤسسة.

واستمع قداسة البابا لشرح عن دور كل إدارة والأنشطة التى كانت تقوم بها فى الفترات الماضية، والنمو والتطور الحادث فى هذه الأنشطة حاليًا إلى جانب الرؤية المستقبلية لكل منها، وأشاد قداسته بجهودهم وناقش معهم التحديات التى يواجهونها وكيفية التعامل معها لتخطيها والتغلب عليها.

وفى ختام اللقاء شكرهم قداسة البابا وقدم لهم هدية تذكارية.



جانب من لقاء البابا