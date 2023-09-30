ترديد تحية العلم والنشيد الوطنى داخل 240 مدرسة بكفر الشيخ فى أول يوم دراسى

كفر الشيخ- محمد سليمان

علت أصوات الأطفال والطلاب بـ240 مدرسة بمراكز وقرى ومدن محافظة كفر الشيخ ، بترديد تحية العلم، والنشيد الوطني، بطابور الصباح، عقب الإذاعة المدرسية، التي تنوعت فقراتها بين تلاوة القرآن الكريم، والحديث الشريف، وموضوعات تنوعت بين التهنئة بالعام الدراسي الجديد، والمولد النبوي الشريف، والمشروعات القومية التي شهدتها المحافظة.

وقدم اللواء جمال نور الدين، التهنئة للطلاب والطالبات والعاملين بالحقل التعليمي، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، موجها بتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وممارسة كافة أنواع الانشطة، وضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية، والالتزام بتحية العلم، وإتاحة بنوك للأسئلة لجميع المراحل الدراسية بدءا من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف الثالث الثانوي، وتكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي.

ووزع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وسامحج داود، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وماجده الدسوقي خطاب، مديرة المدرسة الثانوية الصناعية للبنات، الكتب على الطالبات، ووجه الشكر للمعلمين المتواجدين بالطتابور إضافة لمعلمات التربية الرياضية، وللطالبات على حسن أدائهم خلال كابور الصباح وتحية العلم.

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انتظمت الدراسىة ب 240 مدرسة ، ما بين مدارس تعليم فني أو مدارس تعمل بنظام الفترتين للتعليم الأساسي، وتم توزيع الكتب على الطلاب، مقدما التهنئة للطلاب والطالبات.

وأضاف عبدالله، أنه يقدم التهنئة للطلاب والطلاب بالعام الدراسي الجديد، موجها بالاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتخلق بأخلاقه، كما وجه الطالبات بلممارسة الانشطة الرياضة، والتعرف على المشروعات القومية التي شيدتها الدولة بالمحافظة.

وأضاف عبدالله، كما ستستقبل جميع المدارس وعددها 2298 مدرسة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، الطلاب بالصفوف الأولى، غداً الأحد، في ظل متابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن مديري الإدارات التعلمية،و لجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية، يتابعون الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2023-2024، والتأكد من تطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وممارسة الانشطة، ومتابعة الحصص الدراسية.

وأضاف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه شدد على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، والتأكيد على العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية, وبذل كافة الجهود للقضاء عليها، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.