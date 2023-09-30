فرحة بأول يوم دراسى.. إقبال الطلاب على مدارس كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد 240 مدرسة، إقبال التلاميذ والطلاب من الصفوف الأولى بالتعليم الابتدائي والإعدادي، والثانوي العام، والثانوي الفني، وسط حالة من الفرحة على وجوه الأطفال برفقة أولياء أمورهم.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية و التعليم بكفر الشيخ ، تستقبل 240 مدرسة بعد وقت قليل، لبدء العام الدراسي، بطابور الصباح، بمدارس ما بين مدارس تعليم فني أو مدارس تعمل بنظام الفترتين للتعليم الأساسي، وتوزيع الجداول على المعلمين، والإعلان عنها في أماكن واضحة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف عبدالله، كما ستستقبل جميع المدارس وعددها 2298 مدرسة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، الطلاب بالصفوف الأولى، غداً الأحد، في ظل متابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن مديري الإدارات التعلمية،و لجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية تابعت الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2023-2024، والتأكد من تطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وممارسة الانشطة، ومتابعة الحصص الدراسية.

وأضاف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه شدد على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، والتأكيد على العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية, وبذل كافة الجهود للقضاء عليها، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.