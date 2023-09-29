كيف يساعد شرب المياه فى دعم صحة القلب؟

كتبت رانيا عامر

كشفت الدراسات الحديثة أن شرب المياه ليس فقط مفيد لترطيب الجسم، بينما يساعد فى صحة وسلامة القلب ، حيث يحمى الفرد من خطر الإصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية .وذلك وفقا لما نشره موقع hindustantimes.

مما لاشك فيه ان السوائل وخاصة شرب المياه له فوائد صحية متعددة من بينها ترطيب الجسم بشكل يومى ،ومنعه من الوصول إلى مرحلة الجفاف، بالإضافة أيضا إلى أن المياه تساهم فى الحفاظ على سلامة القلب، وصحة الكلى.



فوائد المياه لصحة القلب: ​1. تحافظ على ضغط الدم الصحي: يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل كافٍ على تنظيم ضغط الدم عن طريق تعزيز حجم الدم الأمثل وتقليل الضغط على القلب. الترطيب المناسب يدعم استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية، مما يسهل على القلب ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.



2. يمنع الإجهاد الناجم عن الجفاف: هل تعلم أن الجفاف يمكن أن يؤدي في الواقع إلى التوتر؟ الجفاف يمكن أن يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لتدوير الدم، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وزيادة الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية. الحل البسيط المتمثل في البقاء رطبًا يمكن أن يزيل هذه المشكلة لأنه يضمن عدم اضطرار القلب إلى تعويض انخفاض مستويات السوائل.



3. يقلل من خطر جلطات الدم: الجفاف يزيد من سماكة الدم، مما يجعله أكثر عرضة للتجلط. عن طريق شرب كمية كافية من الماء، فإنك تساعد في الحفاظ على سيولة الدم، مما يقلل من خطر جلطات الدم الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.



4. تدعم توصيل العناصر الغذائية:

اتباع نظام غذائي سليم هو أمر يجب أن يتبعه الجميع. إلى جانب ذلك، تعمل العناصر الغذائية الموجودة في الماء أيضًا كحامل للعناصر الغذائية الأساسية، مما يضمن وصولها إلى القلب والأعضاء الحيوية الأخرى بكفاءة.