ما الذى يمكن أن يؤدى إلى نوبة قلبية أثناء الجرى على جهاز المشى؟

كتب – حسام الشقويرى

تعد تمارين الجري على جهاز المشي من أهم التمارين المفيدة لصحة القلب، إلا أنها في بعض الحالات يمكن أن تسبب مشاكل في القلب، وهناك عوامل أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول والسمنة والسكري يمكن أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بنوبة قلبية أثناء ممارسة الرياضة، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth





والأشخاص الذين لم يعتادوا على ممارسة التمارين الرياضية المكثفة بانتظام أو أولئك الذين يعانون من أمراض القلب الموجودة مسبقًا يمكن أن يتعرضوا لضغط إضافي على القلب إذا انغمسوا في نشاط بدني قوي، مثل الجري على جهاز المشي.

وهذا يعني أن الأشخاص الذين يعيشون أسلوب حياة غير نشط في الغالب قد يكون لديهم قدر أقل من التحمل لممارسة التمارين الرياضية الشاقة.

فيما يلي بعض الطرق لتقليل احتمالية الإصابة بنوبة قلبية أثناء ممارسة تمرين المشي:

قم بزيادة شدة تمرينك تدريجيًا للسماح لجسمك بالتكيف بفعالية

لا تبالغ في قدراتك البدنية واستمع إلى إشارات جسدك؛ ولا تتجاهل آلام الصدر أو الدوخة أو التعب الشديد أثناء التمرين

تنظيم ضغط الدم، ومستويات الكولسترول، وإدارة حالات مثل مرض السكري تحت إشراف الطبيب

الانخراط في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وبناء القدرة على التحمل

اعتماد نظام غذائي صحي للقلب يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون

الإقلاع عن التدخين لأنه يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

في حين أن أعراض الأزمة القلبية قد تختلف من شخص لآخر، إليك بعض العلامات الشائعة التي يجب الانتباه إليها:

ألم في الصدر أو عدم الراحة

ألم يمتد إلى الذراع أو الرقبة أو الفك أو الظهر

ضيق في التنفس وصعوبة في التنفس

التعرق الغزير، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالتعرق البارد

الغثيان أو القيء

الدوار

التعب الشديد غير المبرر

اضطراب نبضات القلب

عسر الهضم أو آلام في المعدة