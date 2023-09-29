حملات رقابية على 400 منشأة غذائية خلال أسبوع بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمحافظة الدقهلية ، خلال الأسبوع الماضى، بشن حملات تفتيشية على 400 منشآت تبين أن 66 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 222 محضرا وسحب 58 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما جرى إعدام 1668 كيلو من أغذية متنوعة، 584 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، و توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من إستيفاء الإشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.