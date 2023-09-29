محافظ الدقهلية: إزالة عدد من مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية بعدد من المراكز

اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، على استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

هذا وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن واحياء شرق المنصورة وتمي الامديد ونبروه وميت غمر لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعه تراخيص البناء الصادرة.

ففي حي شرق المنصورة قال الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس الحي، انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة صب سقف مناور بالدور السابع والثامن باحدي العقارات يتم تنفيذه بالمخالفة للقانون بمنطقة توريل بنطاق حي شرق المنصورة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة وذلك باشراف الدكتوره مني المتبولي نائب رئيس الحي.

وفي مركز ومدينة تمي الامديد قال المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ اعمال تنفيذ ازاله فورية فى المهد وفك شده خشبيه أعمدة دور ثالث علوى على مساحة 120متر مربع في نطاق الوحده المحليه بالبيضاء حيث تجاوز صاحب العقار مساحة الخدمات المحددة بالترخيص الصادر لة بالمخالفة للقانون حيث تمت الإزالة علي نفقة المخالفوتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة باشراف ومتابعة السيد،اشرف عبد الواحد نائب رئيس المركز والمدينة.

وفي مركز ومدينة نبروه قال اللواء أنور عثمان رئيس المركز، أنه تم تكليف عاطف سعد نائب رئيس المركز للمرور والمتابعة لمراجعة موقف تراخيص البناء الصادرة ومطابقتها للمباني علي ارض الواقع بقري مركز نبروه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات التي يتم ضبطها حيث تم مراجعة وفحص تراخيص البناء بعدد من القري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ضبطها، كما تم تكليف انجي سامي نائب رئيس المركز بالإشراف علي ايقاف الأعمال والازاله الفوريه لحوائط بقرية كفر الحصه، وذلك لعدم وجود ترخيص من الجهه الاداريه المختصة ومخالفة قانون البناء ولائحة التنفيذية وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة ميت غمر قال اللواء دكتور محمود ضياء الدين رئيس المركز والمدينة، أنه تم تكليف نجلاء فتحي نائب رئيس المركز والمدينة، لمتابعة تنفيذ اعمال ازاله تعدي على أرض زراعيه بمساحه 130 متر مربع عباره عن ثلاث حجرات بالطوب الاحمر والمونه الخضراء بأتميده بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.