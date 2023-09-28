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المتحدث باسم الجيش الليبى: ارتفاع ضحايا فيضانات درنة إلى 4148 ضحية

الخميس، 28 سبتمبر 2023 10:45 م
المتحدث باسم الجيش الليبى: ارتفاع ضحايا فيضانات درنة إلى 4148 ضحية المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسماري
كتب أحمد جمعة

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أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسماري، ارتفاع عدد وفيات السيول والفيضانات في مدينة درنة إلى 4148 ضحية حتى أمس الأربعاء.

وأشار المسماري، في إحصائية يومية، إلى انتشال 28 جثة من ضحايا كارثة درنة حتى الأربعاء 27 سبتمبر.

وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الجاري، خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لا تزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة.

وأمس الأربعاء، كشفت إحصائية حديثة للمنظمة الدولية للهجرة تراجع عدد النازحين جراء العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا إلى 40 ألفًا و18 شخصًا، مقارنة بأكثر من 43 ألف نازح في إحصائية سابقة، وذلك بعد تقارير تفيد عودة بعض الأسر إلى ديارهم.

 

 

 


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