قطع المياه بقرى بندار وأولاد بهيج بسوهاج للقيام بأعمال ربط خطوط المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن انقطاع المياه بالأدوار العليا بقرى بندار الشرقية والغربية وأولاد بهيج بمركز جرجا بسوهاج، الأربعاء فى تمام الساعة الثانية ظهرا وحتى العاشرة مساء من نفس اليوم ولمدة 8 ساعات، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال ربط خط مياه 450 ملى ضمن أعمال مشروعات حياة كريمة.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى، وأنه سيتم تشغيل كافة المحطات الارتوازية بكامل طاقتها كما تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.