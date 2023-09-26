وفد الوكالة الأمريكية للتنمية يزور مشروع محطة مياه الهنادى بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل العميد مهندس سالم أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، "شون جونز" مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، بموقع محطة مياه الهنادى مركز إسنا جنوب الأقصر، لبحث مستجدات الموقف بالمشروع.

وتفقد وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المشروع لمتابعة الأعمال الجارية وفق الخطة المقررة ونسب التنفيذ، وجاءت زيارة الوفد لاستعراض الموقف التنفيذي والخطة الموضوعة لإنهاء المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد لها، حيث يعتبر مشروع محطة مياه الهنادى وشبكاتها في شرق اسنا جنوب الاقصر من (المشروعات الهامة والحيوية) بمحافظة الأقصر، بتكلفة 16 مليون دولار بالإضافة إلى تكلفة الخط الناقل البالغة 6 ملايين دولار، والممتد من قرية الهنادي حتى قرية الشغب شمالا ومن قرية الهنادي حتى قرية الدير جنوبا وبهذا تصبح التكلفة الإجمالية للمشروعين 22 مليون دولار والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمشروع بنهاية العام الحالي 2023 طبقا للمخطط الزمنى.

وأستعرض المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية، الموقف التنفيذى للأعمال وتم عرض الإنجازات المقدمة من المعونة الامريكية بشركة الأقصر، حيث استعرضت المهندسة نهلة خليدى مدير عام إدارة الأصول، التحول الرقمي فى صيانة وإدارة الأصول باستخدام برنامج مكسيمو الذى يهدف الى دمج برنامجى ( Atm ) الخاص بالإدارة الفنية للأصول وبرنامج ( Master ) بقطاع التشغيل والصيانة، وذلك لتحقيق أهداف الشركة فى الحفاظ على جودة أداء المعدات والاصول، حيث قدم هانى فتحى مدير عام خدمة العملاء الإنجازات المقدمة من المعونة الخاصة بالقطاع التجارى، وقد أشاد شون جونز مدير الوكالة الأمريكية بالعاملين بشركة الأقصر، ثم قام رئيس الشركة والوفد المرافق له بجولة لمحطة الهنادى، واوضح ان المشروع من أضخم المشروعات التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في جنوب الصعيد.