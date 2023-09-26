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بدء حفل تكريم الرئيس السيسي لأوائل الخريجين بفعاليات تفوق جامعات مصر

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:38 م
بدء حفل تكريم الرئيس السيسي لأوائل الخريجين بفعاليات تفوق جامعات مصر حفل تكريم أوائل الخريجين
كتب أحمد عبد الرحمن

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بدأ منذ قليل، حفل تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، باستاد هيئة قناة السويس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ببحث مضاعفة قيمة الجوائز للأبطال الرياضيين، قائلا: "عاوز دعم للأبطال الرياضيين.. فكر وادرس ونزود المستويات المعنية ويتم مضاعفتها للأبطال وشباب مصر.. وقولي الرقم كام؟".

فيما أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الحد الأقصى للبطل الأولمبي يحصل على معاش مدى الحياة ومكافأة 2 مليون جنيه، وهناك تدرج في بطولات العالم تبدأ من 500 ألف جنيه.. والبطولات الأفريقية من 200 – 300 ألف جنيه.. ومتوسط الجوائز للألعاب الفردية ليس قليلا.. وكرة القدم لها نظام احترافي".

 

 


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