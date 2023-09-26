اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل تكريم أوائل الخريجين بفعاليات تفوق جامعات مصر

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 06:25 م
الرئيس السيسي يشهد بعد قليل تكريم أوائل الخريجين بفعاليات تفوق جامعات مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، تكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببحث مضاعفة قيمة الجوائز للأبطال الرياضيين، قائلا: "عاوز دعم للأبطال الرياضيين.. فكر وادرس ونزود المستويات المعنية ويتم مضاعفتها للأبطال وشباب مصر.. وقولي الرقم كام؟".

فيما أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الحد الأقصى للبطل الأولمبي يحصل على معاش مدى الحياة ومكافأة 2 مليون جنيه، وهناك تدرج في بطولات العالم تبدأ من 500 ألف جنيه.. والبطولات الأفريقية من 200 – 300 ألف جنيه.. ومتوسط الجوائز للألعاب الفردية ليس قليلا.. وكرة القدم لها نظام احترافي".

 

 


الرئيس السيسي

السيسى

السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

يوم تميز الجامعات المصرية

الجامعات المصرية

حفل تكريم أوائل الجامعات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة