اليوم السابع
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زراعة الأشجار ودهان الأبواب والشبابيك ضمن البرنامج البيئي التطوعي بمراكز شباب دسوق

الأحد، 24 سبتمبر 2023 12:14 ص
زراعة الأشجار ودهان الأبواب والشبابيك ضمن البرنامج البيئي التطوعي بمراكز شباب دسوق زراعة الأشجار
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، يوم بيئي تطوعي" بمراكز شباب دسوق بمشاركة 80 شابا وفتاة من أعضاء أندية التطوع والفتاة بمركز شباب "كفر مجر والصافية " بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .
 
أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المشروع يهدف إلى توجيه طاقات النشء والشباب للإسهام في خدمة المجتمع ونشر ثقافة التطوع وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب، واستثمار طاقاتهم  في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم، مضيفاً أن فرق أندية التطوع والفتاة قاموا بزراعة الأشجار والتخلص من المخلفات وعمل دهانات شبابيك وأجهزة الجيم بمواقع العمل.
  
شارك الشباب باليوم البيئي التطوعي بمراكز شباب دسوق،  بإشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارةالمشروعات، تنفيذ باسم سعيد، مسئول أندية التطوع وغادة راشد، مسئول أندية الفتاة والمرأة بالمديرية.
 
زراعة الاشجار بمراكز الشباب
زراعة الاشجار بمراكز الشباب

مبادرة لزراعة الأشجار ودهان الشبابيك
مبادرة لزراعة الأشجار ودهان الشبابيك

دهان الفتيات للشبابيك
دهان الفتيات للشبابيك

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