تنظيم معسكرات سفراء برنامج مشواري بمراكز شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ معسكرات برنامج سفراء "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية، الذي ينفذ وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة "اليونيسف" للنشء، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزارء.

وتستهدف الورش التدريبية المرحلة العمرية من 10-14 عاما، بمركز شباب كنيسة الصرادوسي، بمشاركة 120 متدربا من النشء، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات النشء والشباب من أجل مستقبل أفضل، وأن فعاليات البرنامج تستهدف تنفيذ ورش العمل التي تؤسس لديهم المهارات الشخصية، "التفكير الايجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، وحب المشاركة"، قام بتنفيذ المعسكر التدريب سفير ياسر رمضان، واسراء ريحان، وشارة زبادى، وأسماء شمس الدين.

تقام تدريبات النشء في المرحلة العمرية 10-14 عاما، من أعضاء مراكز شباب المحافظة، بإشراف منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، إشراف تنفيذى مصطفي غريب، وكيل المديرية للشباب، عمرو العتراوي منسق الوزارة.

الجدير بالذكر ان المديرية اعدت خطة لتنفيذ 57 معسكر بمراكز الشباب يشارك بكل معسكر 120 متدرب على مدار ثلاثة أيام، مستهدفاً 6480 مستفيد على مستوى المحافظة للمرحلة العمرية من سن 10 حتى 14سنه، متابعة التنفيذ حسن الدسوقي منسق البرنامج بالمديرية.