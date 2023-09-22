خدعوك فقالوا.. كُل اللي انت عايزه والعب رياضة بعدها

كتبت فاطمة ياسر

يوجد العديد من الاعتقادات الخاطئة التي يتبعها ويمارسها الكثيرون ظنا منهم أنها تساعدهم في الحصول على جسم رشيق، فهناك العديد من الأخطاء الشائعة التي يتبعها الكثيرون، ومن أكثرها التخلص من الوزن الزائد ، فيسعى الكثيرون بشتى الطرق للتخلص من الوزن الزائد وبالتالي يتبعون معتقدات تعرضهم للزيادة وليس النقصان، ومن أشهرها "كُل اللي أنت عايزه والعب رياضة هتتخلص من الدهون وهتخس".

أوضحت الدكتورة إيمان عبد الحكيم استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني، أن التخلص من الوزن الزائد يعتمد علي تغيير العادات اليومية والغذائية الخاطئة واستبدالها بأخرى صحية، فيجب ممارسة الرياضة، وتناول الطعام الصحي، والنوم في مواعيد محددة، وتغير سلوكيات ومعتقدات كثيرة في حياة الشخص.

وأشارت إلى أن البعض يسعون للتخلص من الوزن الزائد عن طريق تناول الأطعمة الصحية ، أو ممارسة الرياضة ، أو تناول بعض الأدوية التي تساعد في التخلص من الوزن الزائد ، وليس دمج ممارسة الرياضة مع تناول الطعام الصحي، لأنها عوامل تساعد في شد الجسم وتنظيمه، وأيضا تساهم بشكل كبير في الحصول على الرشاقة، ولكن يجب تجنب تناول العلاجات الخاصة بالتخلص من الوزن الزائد لأنها تؤثر بشكل ملحوظ على صحة القلب.

و أضافت، من أكثر الاعتقادات الخاطئة التي يقوم العديد بفعلها، هي تناولونهم العديد من الأطعمة الغنية بالدهون ، بعد ذلك يذهبون لممارسة الرياضة ، لأنهم يعتقدون أن هذا سيساعدهم في التخلص من الوزن الزائد ، وأيضا لاعتقادهم أن هذا يؤدي إلي تخلصهم من كمية دهون المتراكمة في الطعام ، وهذا الأمر خاطئ، فافضل الطرق للتخلص من الوزن الزائد هو اتباع الأنظمة الغذائية الصحية قليلة السعرات الحرارية المنخفضة ، و ممارسة الرياضة ولكن قبل تناول الطعام أو بعد تناول الطعام بثلاث ساعات .