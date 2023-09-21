7 نصائح صحية للتخلص من الوزن الزائد.. بلاش وجبات سريعة

كتبت فاطمة ياسر

التخلص من الوزن الزائد من الأمور التي يسعي لتحقيقها الكثيرون، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم هذه النصائح الصحية المهمة للجسم والتي تساعده في تحقيق حلم الرشاقة وفقا لتصريح الدكتور هاني حليم استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني.

أكد استشاري السمنة والنحافة، أن السمنة تعد مرض العصر، والسبب الأساسي فيه هو عدم تنظيم الوجبات المتناولة، والإكثار من تناول الأطعمة السريعة، وأيضا عدم ممارسة أي أنشطة أو رياضة ، كما أنها من أكثر الأشياء التي تؤرق العديد و خاصة إذا كان الشخص مصاب بسمنة في بعض الأماكن في الجسم ، مثل البطن أو الأرداف أو الظهر ، و هذا يتسبب في العديد من الإحراج له.



وقدم هاني بعض النصائح التي يجب على من يريد التخلص من وزنة الزائد أن يقوم بها:

1- الاهتمام بنوعية الأطعمة التي تقوم بتناولها لأنها هي المفتاح الأساسي الذي يساعدك في التخلص من السمنة والوزن الزائد.

2- الإكثار من تناول الخضراوات مثل البقدونس و الجرجير و الكرفس و الخيار، لأن هذه الخضراوات تساعدك في التخلص من الماء الزائد في الجسم، وتخلصك من السمنة لأنها تساعدك في الشعور بالشبع لفترات طويلة.

3- الإكثار من تناول الفواكه منخفضة السعرات الحرارية ، مثل الجريب فروت و التفاح و البرتقال .

4- التقليل من تناول السكر .

5- ممارسة الرياضة بشكل يومي .

6- الإكثار من تناول الماء .

7- الابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة .