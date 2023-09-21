أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: وقف تصدير أى سلعة حال تخزينها بقصد التلاعب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-
الصحة: تقديم 358 ألفا و199 خدمة فى المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية
الزراعة: وقف تصدير أى سلعة حال تخزينها بقصد التلاعب أو وجود ممارسات احتكارية
السكة الحديد تتيح حجز القطارات من خلال منافذ الدفع الإلكترونى بالجمهورية.. صور
التربية والتعليم: الدراسة 30 سبتمبر والقنوات التعليمية ستعمل بشكل مختلف هذا العام
التعليم العالى: بحوث الإلكترونيات يوقع عقود عدد من المشروعات البحثية
وزيرا النقل والتجارة يبحثان إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وتوطين صناعات النقل
"التعليم" توجه بالاستعداد لفعاليات معرض العلوم والهندسة 2024
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