اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 سبتمبر 2023 12:11 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: وقف تصدير أى سلعة حال تخزينها بقصد التلاعب

الخميس، 21 سبتمبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: وقف تصدير أى سلعة حال تخزينها بقصد التلاعب وزارة الزراعة - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:- 

الصحة: تقديم 358 ألفا و199 خدمة فى المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية

الزراعة: وقف تصدير أى سلعة حال تخزينها بقصد التلاعب أو وجود ممارسات احتكارية

السكة الحديد تتيح حجز القطارات من خلال منافذ الدفع الإلكترونى بالجمهورية.. صور
 
التربية والتعليم: الدراسة 30 سبتمبر والقنوات التعليمية ستعمل بشكل مختلف هذا العام
 
التعليم العالى: بحوث الإلكترونيات يوقع عقود عدد من المشروعات البحثية
 
وزيرا النقل والتجارة يبحثان إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وتوطين صناعات النقل
 

 


الزراعه

المبادرات الرئاسيه

التخصصات الطبيه

السكه الحديد

القطارات

التربيه والتعليم

القنوات التعليميه

التعليم العالى

وزير النقل

وزير التموين



الموضوعات المتعلقة

أخبار × 24 ساعة.. رضا حجازى: لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بأداء المعلمين

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 12:13 ص

أخبار 24 ساعة.. توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الثانوية للعام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 12:20 ص

أخبار 24 ساعة.. رئيس الوزراء: مستمرون فى تحفيز المنتج الوطني

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. التموين: طرح حلوى المولد فى المجمعات بتخفيضات تصل لـ25%

السبت، 16 سبتمبر 2023 12:07 ص

أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. "الصحة": تقديم 430 ألفا و738 خدمة فى المبادرات الرئاسية

الخميس، 14 سبتمبر 2023 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الخميس 28 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة