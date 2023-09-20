وزارة العمل: تحصيل 97 ألفاً و675 جنيها مستحقات 18 عاملا بشركة مقاولات بشرم الشيخ

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل، نجاح مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء فى تحقيق مستحقات 18 عامل بإحدى شركات المقاولات المتعاقدة مع أحد أكبر المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ ، والتى بلغت 97 ألفاً و 675 جنيه، وتسليم العمال مستحقاتهم ، بعد نجاح التسوية الودية التى قام بها مكتب عمل شرم الشيخ مع مسئولى الشركة، فى إطار سعى المديرية بكافة أجهزتها للعمل على حماية ورعاية حقوق العمالة داخل قطاعات العمل المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية و توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، والتواجد المستمر بين العمال لتهيئة مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية جنوب سيناء فى تقريرٍ للوزارة، أن المديرية حريصة بصفة دائمة على حماية ورعاية حقوق العمال، وتعزيز العلاقات مع أصحاب الأعمال، وكذلك الاستماع إلى مطالبهم المشروعة وتحقيقها بصفة ودية، وإتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون فى بعض الشكاوى، ومؤكداً استعداد أجهزة المديرية لتلقي أية شكوى عمالية فردية أو جماعية والرد عليها فى إطار أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك فى ظل الجمهورية الجديدة جمهورية العمل التي يرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى.