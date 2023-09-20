التربية والتعليم: الدراسة 30 سبتمبر والقنوات التعليمية ستعمل بشكل مختلف هذا العام

رامى محيى الدين

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، شادى زلطة، إن الاستعدادات للموسم الدراسى الجديد بدأت بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة والدراسة ستبدأ يوم 30 سبتمبر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت المذاع على قناة سى بى سى مع الإعلامى جابر القرموطى، كانت هناك اجتماعات مكثفة من الدكتور رضا حجازى للحديث في مختلف الموضوعات وسيتم الإعلان عن فكرة وجود مواد تعليمية شغالة عليها الوزارة، سيتم إتاحتها على موقع الوزارة مجانا يقدروا يحملوها وينزلوها خلال الفترة القادمة وهى شرح عميق للوحدات الدراسية في مختلف المراحل الدراسية ويستطيع الطالب ان يتدرب عليها الطالب وسيكون هناك بنوك أسئلة إلكترونية تتيح مجموعة من الأسئلة والتقييمات الرقمية وستكون مهمة جدا وسيتم إتاحتها أيضا بشكل مجانى على موقع الوزارة .

وأكد أن القنوات التعليمية الخاصة بالوزارة ستعمل بشكل مختلف في العام الحالي، وسيتم الاستعانة بمدرسين ممتازين وسيكون هناك تفاعلا أكبر مع الطالب، وسيكون هناك إعادة شرح من أول وجديد، وستكون هناك خدمات مختلفة ستتم مع بداية العام الدراسى، ولن يحتاج الطالب ان شاء الله إلى اى مصادر خارجية في اى من المراحل التعليمية وستكون على موقع الوزارة خلال يومين أو ثلاثة.